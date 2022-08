FOTOD │ Ajaloolisesse kalurikülla kerkivad moodsad robotite ehitatud ridaelamud

Skandinaavia minimalism ning Põhja-Eesti imetabane loodus täiendavad üksteist hästi ning on täielikus kooskõlas. Igast kodust saab otse õue astuda, et metsa rüpes aeg maha võtta või mererannas jalutada.

Ridaelamute interjöörile on ilme andnud sisearhitekt Karita Tammik. Siseviimistluses on valikus kaks erinevat lahendust. Mõlemas on kasutatud kvaliteetseid ja puhtaid materjale ning neid iseloomustab rahulikkus, kaasaegsus, mugavus ning skandinaavialikkus.