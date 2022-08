Häid nippe, kuidas korteris suvekuumus nauditavaks muuta

Konditsioneer või ventilaator? Suvi võib ilma konditsioneerita olla väga ebamugav, eriti kui korteri aknad avanevad ühele poole ja pole võimalust tuuletõmbust tekitada. Muide, tuuletõmme on kaheldav nauding – ka kuuma ilmaga on võimalik külmetuda. Lihtsam variant on ventilaator. Pealegi on tänapäevased mudelid väga väikesed ja vaiksed, ometi piisava võimsusega. Väljaspool hooaega on neid lihtne kappi või panipaika panna. Päeval ei tohiks ruume õhutada. Tube saab õhutada, avades öösel aknad ja uksed; päevakuumuses tuleks need taas tihedalt sulgeda.

Niisutage oma eluruumides õhku! Õhuniisutaja on mugavuse loomisel asendamatu abimees: see taastab soodsa mikrokliima, niisutab nahka ja on eriti vajalik neile, kelle aktiivsus kuumade päevade saabudes väheneb. Kui teil on kodus taimi või loomi, on ka nemad teile niisutaja eest tänulikud. Toalillede kõrvale võib paigutada mitu madalat ja laia veenõu. Soovitatakse isegi niisutada aknakardinaid, kuivatada pesu avatud ustega toas või riputada akendele või radiaatoritele märjad froteerätikud. Ventilaatori ette võib panna nõrga soolalahusega vaasi, samuti võib täita vanni külma veega ja vannitoa ukse avatuks jätta. Aurustunud vesi alandab toatemperatuuri pooleteise kuni kahe kraadi võrra. Kui korteris on õhk liiga kuiv, kannatavad hingamiselundid ja uni on häiritud. Kui me aga õhu üle niisutame, muutuvad toad troopikaks, mida on veelgi raskem taluda. Õhuniisutajat ei peaks talveks riiulisse panema – ka kütteperioodil on korterite õhk kuiv.