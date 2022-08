FOTOD │ Kaasaegne aiamaja, mis sobib nii kodukontoriks kui ka koduks külalistele

Kui kodu hakkab kitsaks jääma, on üks võimalus seda laiendada. Teine ja mõnikord ka soodsam variant on mõelda laheda disainiga moodulmajale, mille võib paigutada eramust hoopis pisut eemale privaatsemasse aianurka.

Ecospace’i visiooniks on orgaanilised ja taastuvad materjalid. Aiamajake on kokku pandud seedripuust paneelidest, mis on lisaks kaunile välimusele ka vastupidavad.