Jahutus põranda, seinade ja lae kaudu

Kiirgusjahutusel on mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste lahendustega – see on hääletu, puudub intensiivne õhu liikumine ja oht külmetuda ruumi puhutava jahutusõhu liialt madala temperatuuri tõttu.

Jahutuse allikaks sobivad suurepäraselt jahutusvõimalusega õhk-vesisoojuspumbad.

Toatemperatuurid, mille puhul inimene ennast mugavalt tunneb, on talvel ja suvel mõnevõrra erinevad. Kui talvisel ajal on mugavaim toatemperatuur vahemikus 21–23 °C, siis suvisel ajal loetakse optimaalseks 23–25 °C temperatuuri.

Kuna inimese soojustunnet mõjutab nii konvektsioon kui ka soojuskiirgus, siis on tähtis sobiva ruumitemperatuuri hindamisel arvestada neid mõlemaid. Näiteks soojust kiirgava seinaküttepaneelidega ruumis on mugavustunde saavutamiseks vaja madalamat õhutemperatuuri kui ruumis, kus soojusallikaks on radiaatorid. Temperatuuri, mis võtab arvesse kiirguse ja õhutemperatuuri koosmõju, nimetatakse operatiivtemperatuuriks.

Täpselt sama kehtib ka jahutuse puhul.

Põranda, seina või lae suur pind tagab kiirgusliku komponendi suure osatähtsuse, nii et kui näiteks põrandapinna temperatuur on 21 °C ja ruumiõhk on 25 °C, siis operatiiv- ehk inimese poolt tunnetatav temperatuur on umbes 23 °C.

Näeme, et jahutuses osalevad pinnad ei pea olema sugugi ülemäära jahedad, et saavutada soovitud mugavustunne.

Jahutuse seisukohalt on kõige efektiivsem jahutus lae kaudu ja selle rajamiseks on kaks võimalust.

Uponor Renovis on 15 mm paksune kipsplaat, millesse on integreeritud 9,9 mm läbimõõduga jahutustorustik. Plaate on mitmes erinevas mõõdus ja nendega saab ehitada ka keerulisemate kontuuridega lagesid. Plaatides olevad kontuurid ühendatakse omavahel, kasutades Uponori Quick & Easy liitmike süsteemi. Renovise paneel sobib suurepäraselt ka seina paigaldamiseks, mis on jahutusvõimsuse kontekstis laejahutusele heaks alternatiiviks.

Kasutades Renovise plaate, on võimalik saavutada jahutusvõimsuseks umbes 30 W/m².