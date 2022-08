FOTOD │ Ka imepisike aed võib pakkuda mõnusat äraolemist — vaata ideid!

Väike aiaruum ei tähenda, et sa ei või kujundada endale just sellist aeda, mida hing ihaldab. Tuleb lihtsalt paremini läbi mõelda, kuidas aed rajada — et siia mahuks ilutaimed, istumisnurgake ja soovi korral ka ürdipeenar. Tähtis on rajada aed nii, et väike pind oleks võimalikult optimaalselt ära kasutatud. Vaata, nopi ideid ja naudi!