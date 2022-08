Universaalne puit sobib hästi nii moodsasse linnakorterisse kui hubasesse maakodusse

Puit on materjalina olnud alati populaarne, sest see sobib oma eheduses kõikjale – nii ajaloolisesse maakodusse kui ka kaasaegsesse linnakorterisse. Puit on väga võimalusterohke ja mitmekülgne materjal ning selle kasutamisel on võimalik luua lõputu arv variatsioone. Puidu häid omadusi võib loetlema jäädagi – lisaks oma paindlikkusele ja mitmekülgusele on ta ka keskkonnasõbralik, taaskasutatav ja hingav materjal.