Head vanakooli nipid, millega hoidised alati õnnestuvad ja kaua säilivad

Kuigi viimastel aastatel on populaarsust kogunud marjade ja köögiviljade külmutamine, säilib nende toiteväärtus ka oskuslikul keetmisel. Õige on hoidiseid teha nii, et aiasaaduseid üleliia ei kuumutata, eriti aga lahtistes keedunõudes, mis soodustab C-vitamiini hävimist. Ka liiga rohke suhkruga keedetud moosid on koostiselt lähedasemad suhkrule kui värsketele ja tervislikele marjadele. Parimad hoidised on mahlad ja kompotid, nn. vesihoidised, eriti väärtuslikud on aga toormahlad ja toormoosid. Neis säilib marjade hea maitse ja lõhn, samuti C-vitamiin.