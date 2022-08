Kui tihti tuleks tomatitaimi kasta ja väetada?

Jahedal ajal tuleks tomateid kasta üks kord nädalas, palavate ilmadega aga 2-3 korda nädalas. Kastmisvesi peaks olema eelsoojendatud ja kindlasti tuleb jälgida, et muld niiskuks sügavuti. Kui kasvuhoones on korralik õhutus ja suvi päikesepaisteline, tasub mõelda imbvooliku süsteemi rajamisele, mis viib vee otse taime juurteni ja vähendab sellega haiguste tekkimist.

Üldine reegel on, et kasvuperioodil võib väetada täisväetisega 1x nädalas. Lämmastiku üleküllust on näha taime latvadest – kui need on peenikesed ja kaardunud, on tegu üleväetamisega. Viljakandeajal kaaliumväetise andmine aitab ära hoida taimelehtede kolletumise ning viljadele plekkide tekkimise.