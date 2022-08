Metsamarjad koduaiast — nõuandeid kasvatamiseks ja hooldamiseks

Metsamarjade koduaias kasvatamisel peab teadma , et mustikas, pohl ja jõhvikas vajavad kasvamiseks happelise reaktsiooniga mulda. Tavalises aiamullas jäävad metsamarjad kiratsema või hukkuvad sootuks. Aias kasvatatavatest taimedest vajavad metsamarjad peaaegu samasid kasvutingimusi kui rododendronid. Kui looduslikult kasvavad teie koduaia aias või aiaserval mustikad, pohlad või kanarbikud, on kasvukoht metsamarjade kasvatamiseks juba sobiv ja taimed võib ilma pikemalt mõtlemata maha istutada. Kui aga tegemist on tavalisel aiamullal oleva aiaga, siis tuleb metsamarjade kasvatamiseks rajada turbaaed.

Metsamarjade hooldamine on äärmiselt lihtne. Pohli ja mustikaid võib varakevadel ettevaatlikult väetada rododenronitele mõeldud väetistega. Jõhvikad jätke aga väetamata, sest jõhvikas on üleväetamise suhtes väga tundlik ja võib liigse väetamise korral oma lehed sootuks maha visata. Suureks kasvanud mustikapõõsaid noorendatakse samamoodi nagu tavalisi sõstrapõõsaid. Pohla ja jõhvikat ei lõigata.

Aias kasvatakse kännasmustikat (Vaccinum corymbosum), ahtalehist mustikat (Vaccinum angustifolium) ja nende sorte ja liikide vahelisi hübriide. Mõlemad liigid ja nende sordid on Eestis looduslikult kasvavast harilikust mustikast (Vaccinum myrtillus) suuremate ja mahedama maitsega marjadega. Kasvult on nad aga kõrgemad. Nii võivad kännasmustikate mõned sordid suisa kahe meetri kõrguseks põõsaks kasvada. Enamus Eestis kasvatavatest sortidest jääb siiski ca 1 m kõrguseks.

Mustikate kasvatamise juures tasub endale meelde jätta veel seda, et kõikidel kultuurmustikatel on sügisel efektne ja silmatorkav sügisvärvus. Mustikat saab edukalt kasvatada turbaaias koos rododendronitega. Ainus erinevus rododendronitest on see, et kui igihaljad rododendronid vajavad varjulist või poolvarjulist kasvukohta, siis mustikad eelistavad täispäikselist kasvukohta. Varjulises turbaaias kasvavad mustikad küll jõudsalt, kuid viljuvad tagasihoidlikult. Seega sobivad mustikad kokku heitlehiste rododendronite ehk asaleadega, mida on võimalik samuti päikeselises kohas kasvatada.