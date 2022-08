FOTOD │ Kümme võimalust, kuidas aias killustikku kasutada

1. Teerajad. Killustik on suurepärane materjal aiaradade loomiseks, kuid selleks, et kruus jala all laiali ei vajuks, vali peeneteraline kivi — näiteks graniitkillustik, või siis jämedam purustatud killustik, mis on raskem ning lukustub paremini paika.

2. Killustik ja kiviplaadid. Killustikku või kruusa võib kasutada ka plaadivahede või sillutatud teede vahekohtade täitmiseks. Sellist kombinatsiooni on lihtsam hooldada, kui sillutatud teeradu, mille kivide vahed on täidetud pinnasega. Vali kiviplaatide värviga kokkusobivas toonis killustik. Selleks, et kiviklibu ei hakkaks edaspidi plaatide peale kogunema, loo kõigepealt tihendatud aluskivist põhi, säti plaadid paika — paigaldades need aluskivikihile nii, et need jääksid veidi kõrgemale, kui plaanitud tasapind — ning täida kivide vahekohad killustikuga.