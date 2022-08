Muljeid Soome elamumessilt - millised on trendisuunad toas ja õues?

Seinad on põhjamaises interjööris nagu kombeks, enamasti valged, mõnel pool ka beežikad. Mõnes kodus leidis ka üksikuid julgemaid efektseinu, kus on mängitud värvide või mustritega.

Ka interjöörides kasutatavad värvid on inspireeritud ümbritsevatest maastikest. Eriti armastatud on rohekad ja beežikad varjundid. Sel aastal on üllatajaks ka pähkli- ja roostetoon, mida varem pole nii agaralt kasutatud.

Nagu messialal näha võis, on uuemaks trendiks projekteerida eramud nii, et väline lõõgastusala oleks piisavalt privaatne, kuigi majad ise asuvad kõrvuti. Privaatsuse loomisele on Kaasa aidanud ka eri tasandlikel asuv pinnas. Soomlaste jaoks on õueala sama oluline kui interjöör. Sealt ei tohi puududa mullivann, grillinurk ja mõnus toolidega puhkeala, kus pere ja sõpradega aega veeta. Õuealad on tänavusel messil üpris suured. Majade planeeringud on hästi läbi mõeldud ja funktsionaalsed.

Seekordne Soome elamumess paistis silma arhitektuurilise meisterlikkusega ja keskkonda sulavusega. Hooned on mäe küljel või mäe otsas keset saarestikule omast loodust, kus on säilitatud algne taimestik koos mustika- ja pohlapõõsastega, suurte mändide ja kividega. Muru sealkandis eriti ei näe, paljudes hoovides on paljastunud ka kive.

Naantalis on valmimas ka Soome esimene ridaelamuboksiga saunamaja. Sauna ridaelamu koosneb neljast saunast. Vähemalt üks saunadest jääb avalikku kasutusse. Igas saunas on kümblustünn, saunades on ka kööginurk ja isegi magamispööningud.

Minimalismi radadel

Esmakordselt võis messil näha väga arvukalt objekte, mis järgisid minimalistlikku stiili. Lisaks sellele kohtas ka mõjutusi japandi stiilist, kus kohtuvad skandinaavialik ja jaapanipärane esteetika. See tähendab puhtaid ja askeetlikke interjööre, aga ka rohkelt peidetud detaile.

Näiteks torkas kööke uurides silma üks asi — kus on õhupuhastid? Laest rippuvat traditsioonilist korstnatega kuplit enam moodsast köögist ei leia. Sisseehitatud õhupuhasti võimaldab paigutada pliidi saarele nii, et köögilahendus jääb avar. Paljudel messimajadel on toiduvalmistamise saarelt otsevaade mitte ainult elutuppa, vaid ka aknast välja. Plussiks on ka see, et integreeritud ventilaatorile pole väga lihtne pead ära lüüa.

Sel aastal leidub messil võrreldes eelmistega valgeid kööke rohkem. Paistab, et valge hakkab jälle moodi minema. Seekord väga palju tumedaid kööke polnudki. Kuid detailides (käepidemed, ukselingid, segistid jne) on must endiselt moes. Üksikutes kodudes leidus ka kroomitud ning kulla tooni santehnikat.

Põnevad detailid

Minu isiklikuks lemmikuks sai messil tumesinistes toonides Torppa Rauhala eramu. Kombineerides sinist eri variatsioonides moodustab see koos kuldsete ja mustade detailidega luksusliku koosluse.

Mis veel detailidesse puutub, siis tänavu on need üldjoontes pigem tagasihoidlikud. Valgustid on pigem lihtsa vormi ja toonidega, enamjaolt mustad või puidutooni. Kohati isegi tundus, et mõnes kohas jääb valgust väheks. Kuid arvatavasti oli arvestatud rohkem loomulikuma valgusega, kuna aknad on uutes majades projekteeritud suured ning seetõttu pääseb ka ümbritsev loodus paremini tuppa.

Aknaid katavad moodsas ja põhjamaises kodus enamasti rulood, et need pimeduse saabudes ette tõmmata. Nagu juba öeldud siis majad on tänavu juba iseenesest nii hästi projekteeritud, nii et võõras pilk tuppa naljalt ei satu.

Tekstiilidel on selle aasta absoluutne hitt suuremustrilised vahvlitekstiilid. Muster kordub ka voodikatetes, käterätikutes ja tekkides.

Avastamist tänavusel messl igal juhul jagub. Messialale on rajatud ühtekokku 35 maja, mille aedu ja interjööre võivad külastajad imetleda ning tänavustest trendidest kuhjaga inspiratsiooni ammutada.

Vaata veel messimuljeid klikkides galeriil: