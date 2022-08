Häid nippe, kuidas enne uue õppeaasta algust lastetuba värskendada ja levinud sisustusvigu vältida

Levinumad vead koolieeliku toas

Vajadus iseseisvuseks kasvab koos lapsega. See väljendub lihtsates asjades: võimalus ulatuda enda asjadeni ja korrastada neid, valida omale ise riideid jmt. IKEA sisekujunduse osakonna juhi Pedro Castro sõnul möbleerivad vanemad sageli oma lapse toa täiskasvanutele mõeldud sisutusega, jättes nii vahele olulise etapi lapse arengus. Spetsiaalselt lastele mõeldud mööblit saab aga kohandada vastavalt tema kasvule. See võimaldab luua ruumi, mis on lapsele mugav ja turvaline ning aitab ka kulutustelt kokku hoida.

„Kui lapse sündides ootab teda beebidele mõeldud mööbel, siis lapse kasvades satub vanem dilemma ette: millist mööblit valida, et see võimalikult kaua kestaks? Sageli kolivad beebid võrevoodist otse täiskasvanule mõeldud asemele. Lapsega kasvav mööbel muudaks ülemineku sujuvamaks: lapsel on turvaline ja inspireeriv ruum ning vanem ei pea seejuures iga paari aasta tagant uut mööblit soetama,“ selgitas sisekujundaja.

Ta soovitab valida mööbli, mida on kerge lapse muutuvate vajaduste järgi ümber kujundada: pikendatavad voodid ning kombineeritavad hoiulahendused, mida saab vabalt erinevate lisadega laiendada.

„Suurepärane näide on lastetoa moodulkapp. Seda garderoobi saab igal ajal täiendada. Näiteks lisada uusi osi või asendada riidepuud sahtlitega. Hiljem saab toa interjööri värskendada või selle meeleolu muuta pelgalt uut värvi kapiuste või sahtlite esipaneelide valimisega, mis maksavad vaid mõne euro,“ rääkis Castro.

Teine asendamatu lahendus raha säästa on valida lapse kasvu järgi reguleeritav voodi. Taolisi voodeid saab hõlpsalt pikendada kuni kaks meetrit.

Koolilapse mööbel olgu ajatu