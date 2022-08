Seitse kasulikku nippi, mille abil kulub koristamisele poole vähem aega

Selle asemel, et tundide viisi pliidilt rasva või vannitoast katlakivi kraapida, investeeri korralikesse puhastusvahenditesse. Teinekord ei ole kasu aga ka headest vahenditest, sest ollakse väga kärsitud ja ei lasta puhastusvahenditel korralikult mõjuda. Valamutele, pliitidele või kahhelplaatidele mõedud puhastusvahendid kanna lapi abil ühtlaselt pinnale ja lase vähemalt viis minutit mõjuda. Siis on mustus kenasti juba lahti tulnud ja vaevarikka kraapimise asemel piisab vaid niiske lapiga paarist korrast ülepühkimisest. Klaasist lauad, läikega kapiuksed ja muud peegeldavad pinnad puhasta kuiva mikrofiiberlapi abil, mis ei jäta ebmeid ega rante. Mis puutub veel puhastusvahenditesse, siis tasub neid alati kindlas kohas hoida ja nende lõppemise üle arvet pidada. Tunniajane koristus võib muutuda poolepäevaseks, kui selgub, et mõni oluline lapp või hari on puudu või puhastusvahend otsa lõppenud.

Kiireim viis aknad puhtaks saada, on spetsiaalse kaabitsa ja nõudepesuvahendi abil. Täida pisem ämber veega, lisa tilk nõudepesuvahendit ja kasta kaabits vette. Ülevalt alla liikudes saab akna puhtaks vaid paari minutiga. Aknapuhastusvahendite, lappide või majapidamispaberiga kipuvad aknale jääda tüütud randid ja ebemed. Kui kaabitsat ei ole käepärast, proovi vanaemade nippi — äädikavett ja ajalehte — kuigi ajakulu on pisut suurem, ei jäta ajaleht aknale koledaid triipe, mis päikselisel päeval silmi kriibivad.

4. Enneta hallitust

Hallitusega võitlemine on üks vaevarikkamaid ja tervist kahjustavamaid majapidamistöid. Seega on targem hallitust ennetada. Kui vannitoa ventilatsioon ei ole kiita, siis hoia vannitoauks alati pisut paokil. Nii liigub õhk tubades ringi ja suhteline õhuniiskus on vannitoas madalam. Peale vannitamist või duši all käimist jälgi, et maha ei jääks suuri veeloike, mis võivad nurkades hakkata hallitust tekitama. Kui aga õnnetus käes, võta appi spetsiaalsed hallitusevastased vahendid (abi on ka äädikalahusest) ja puhasta probleemseid pindu regulaarselt. Äädikaga saab efektiivselt eemaldada ka plaatidele settinud katlakivi.

5. Leia aega igapäevaseks pisikoristuseks ja ära lase segadusel kuhjuda

Kui sa ei armasta igapäevast koristamist, püüa vähemalt esik korras hoida. Kui esik on puhas, ei kandu sealt liiva ega mustust mujale elamisse. Kui sul on lemmikloom, tasub peale jalutuskäiku tema käpad enne eluruumidesse tormamist niiske lapiga üle käia, seda eriti mudaste ja vihmaste ilmade korral ja kindlasti peaks kuuluma ühesse esikusse kohustusliku elemendina porivaip.

Kokkuvõttes on lihtsam probleemsed kohad otsekohe ära puhastada, kui tegeleda hiljem üle pea kasvava suurpuhastusega. Näiteks mitmeks päevaks seisma ja kuivama jäänud toiduplekke on pindadelt palju keerulisem eemaldada, kui kohe kiirelt reageerides.

6. Pese nõud kiirelt ja efektiivselt

Kõige parem on nõusid mitte kraanikaussi ega selle ümbrusesse koguda ja lahendada mustade nõude probleem jooksvalt. Kui aga selja taga on suurem seltskondlik söömaaeg, puhasta nõud õiges järjekorras. Esmalt klaasid ja tassid ning viimasena suuremad ja rasvasemad nõud. Kui pesed nõusid masinaga, siis loputa vee alt üle vaid kõige mustemad nõud. Paljud spetsialistid on arvamusel, et nõude enne nõude loputamine enne masinasse panemist on üleliigne vee- ja ajakulu, millest ei sõltu tegelikult nõude puhtus.

7. Eri värvi riideid võib ka koos pesta

On olemas spetsiaalsed värvi koguvad lapid, mida võid masinasse pista koos eri värvi pesuga kartmata, et punast värvi särgid valge pesu roosaks värviks. Kui riideid värvide järgi koguda ja sorteerida, on vannituba lõpuks musta pesuga üle kuhjatud ja pesu pesemine muutub omaette suureks ja mahukaks ettevõtmiseks. Nädalavahetustel on kindlasti palju meeldivamaid tegevusi, kui päev otsa pesumasina tsükli lõppu oodata ja üht masinatäit teise järel kuivama panna.