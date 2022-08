Mida teha, kui kodulaenu tagasimaksmisega tekib raskusi?

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul on inimlikult mõistetav, et aastakümnete pikkuse laenuperioodi jooksul võib inimese elus ette tulla nii paremaid kui ka halvemaid aegu ning Luminoris ollakse valmis ajutiselt halvenenud rahalises olukorras klienti aitama.

Mida aga klient tegema peaks, kui makseraskused on ette tulnud? Rebane ütleb, et kindlasti tuleks sellisel juhul panka esimesel võimalusel teavitada kas kohe nende tekkimisel või isegi ette, kui näiteks on teada töökaotus paari kuu pärast või ajateenistusse minek. Igat olukorda hinnatakse individuaalselt ja leitakse sobivaim lahendus.

Lihtsalt laenumakse tegemata jätta ja loota, et olukord kuidagi iseenesest laabub, kindlasti ei tasu. „Kui jätta laenumaksed panka sellest teavitamata tasumata, siis mõjutab see edasist krediidiajalugu, mis omakorda võib mõjutada laenuvõimalusi tulevikus,“ selgitas Rebane. „Keerulise olukorra tekkides on ikkagi oluline pangaga kontakteerumine ja ühiselt väljapääsu otsimine.“

Näiteks on võimalik muuta tagasimaksegraafikut või pikendada laenuperioodi. Viimast ei saa küll teha siis, kui laen on juba võetud 30 aastaks. Üks levinud leevendusviis on laenu maksepuhkus, mis tähendab, et klient maksab teatud aja jooksul vaid laenuintressi.

Mis saab aga siis, kui panka oma raskustest ei teavitata? Rebase sõnul on valdav enamus laenutaotlejaid vastutustundlikud ja probleemide korral võetakse pangaga kiiresti ühendust, kuid esineb siiski ka pahatahtlikke makseviivitusi. „Koostööst keelduv makseraskustes klient peab hakkama ühel hetkel maksma viivist ning kui ka sellest keeldutakse, siis võib ees oodata üsna ebameeldivate tagajärgedega kohtutee,“ ütles Rebane.

Äärmuslikke meetmeid on õnneks siiski harva vaja rakendada ning enamiku oma klientidega on pankadel hea koostöö. Rebane rõhutas, et märksõnaks laenu tagasimakseraskute korral on ikkagi pangaga kontakteerumine, mitte pea liiva alla peitmine ja olukorra veelgi hullemaks muutmine.