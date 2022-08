Mida teha, kui muru on kahjustada saanud? Häid nippe muruplatsi uuendamiseks

Muru uuendamiseks on kaks võimalust: seemned või murukamar. Murukamara kasutamine tähendab praktiliselt uue muru paigaldamist, sest vana muru on juba nii hävinenud. Seemneid kasutatakse siis, kui kahjustada on saanud alla 40% murupinnast. See tähendab, et maapind on veel piisavalt võimekas ja sinna saab uue murupinna peale rajada.

Muru taastamisel peab alguses välja uurima, miks muru hävis. Kas muru sai liiga palju päikest, pinnas oli toitainetevaene, umbrohtu oli liiga palju või olid kahjurid süüdi? Muru hääbumise põhjuste väljaselgitamine aitab vältida sama viga tulevikus.

Asjatundjad soovitavad enne muru taastamist teha mullatest, et välja selgitada mulla seisukord. Mulda analüüsides saab teada, millele peab tähelepanu pöörama. Kehvas seisukorras mulda võib väetama jäädagi, aga lõpptulemus sellest ei parane. Enne muru taastamist tee kindlaks, kui suur osa murupinnast on hääbunud, selgita välja muru hääbumise põhjused ja analüüsi mulla seisukorda. Kui see on tehtud, siis saab uuendamisele mõtlema hakata.

Õige muruseeme

Muruseemneid on väga palju erinevaid sorte ja nende valikul tuleks kindlaks teha, mis on keskkonda ja kliimat arvestades parim lahendus. Erinevatel seemnetel on kliima, päikese-varju vahekorra ning kastmis- ja toitainetevajaduse eelistus. Kõige paremini kasvab seeme, mis sobib keskkonnaga. Selle aitab välja selgitada oma ala ekspert, kes teeb kindlaks, mis seeme enne aias kasvas, kas see oli parim võimalik variant või peaks nüüd hoopis uut seemnesorti kasutama.

Muru uuendamine

Muru võib hävineda kahjurite pärast või ka sellepärast, et peab võitlema teiste taimedega toitainete ja päikese pärast. Näiteks sel põhjusel hakkab mõnikord muru hõrenema puude või põõsaste lähedalt. See tähendab, et sügavama juurestikuga taimed võtavad endale vajaminevad toitained ja varjavad muru päikese eest. Sageli soovitatakse valida seemnesordid, mis taluvad rohkem varju.