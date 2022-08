Vannitoa valgustus - millised on võimalused ja parimad lahendused?

Seinavalgustid on hea viis, kuidas teatud kohti vannitoas rõhutada. Hommikul ärgates võib-olla ei taheta, et ere valgus silma paistaks. Siis on hea lahendus pehmema valgusega seinavalgusti, mis silmi ei ärrita ja aitab rahulikult ärgata. Seinavalgustid paigaldatakse peegli või valamu juurde, kust on hea habet ajada, hambaid pesta või meiki teha.

Eriti peen lahendus on lühtri paigaldamine, aga see on kulukam. Praktilist väärtust lühtril eriti pole, see on mõeldud pigem esteetika lisamiseks. Lihtsam ja populaarsem lahendus on reguleeritavad süvistatud valgustid, mille valguskiiri on võimalik suunata soovitud suunas. Kaks erinevas suunas paistvat valgustit täidavad oma ülesande ja valgustavad ruumi, kuid ei paista otse silma.

Kui vannitoas on rohkem ruumi ning soovitakse midagi stiilset ja omapärast, siis võib kaaluda ka rippvalgusti lisamist. Küll aga peab selle paigaldamisel mõtlema valgusti asukohale. Valgusti peaks paigaldama kohta, kus see ruumi või mingit kindlat osa ruumist valgustab, kuid samas ei jää kasutajale ette. Valgustid peavad ruumis sobivaid kohti rõhutama, mitte olema tüliks.

Üsna sageli leiab vannitubades vaid ühe lakke paigutatud valgusti. Kui ruum on väike ja soovid pole erilised, siis sellest valgustist üldjuhul ka piisab. Laevalgusteid leiab mitmes stiilis ja see võimaldab vannitoa disainida endale meelepäraseks. Väikeses ruumis ei ole rippvalgusti praktiline. See võtab ära vajaliku liikumisruumi ja võib ette jääda. Sellisel juhul võiks mõelda ringi- või ruudukujulisele lamedale laevalgustile. See jätab pea kohale piisavalt ruumi.

Üks populaarsemaid lahendusi on peegli kohale paigaldatud valgusti, millest tulev pehme valgus ei ärrita silmi. Selline valgusti võtab vähe elektrit. Vannituba külastades ei pea alati tugeva valguse käes tegutsema. Tihti piisab lihtsast seinavalgustist, et enda asjad ära teha. Järgmine samm peegli kohale paigaldatud valgusest on peegli ümber paigaldatud valgus. Filmivõtetel või meigikunstnike juures on sageli just selline valgustus. Peegli ümber on paigaldatud väikesed valgusallikad, et valgus oleks igast nurgast võrdne ja varjud ei takistaks meikimist või habeme ajamist.

Peeglivalgustid

Nagu nimigi ütleb asub sellisel juhul valgusallikas peegli sees. Olenevalt disainist võivad nii peegel kui ka valgusallikas olla ümarad või ristkülikukujulised. Ringikujulised meigipeeglid on reguleeritavad, neid saab näole lähemale või eemale liigutada. Selline meigipeegel pakub valgustust iga nurga alt ja see võimaldab meiki ühtlaselt näkku kanda. Ka meestele sobib selline peegel hästi, sest habet ajades võivad tavalise laevalgustuse puhul mõned kohad märkamata jääda.

Omapärane lahendus on ka see, kui valgusallikas asub peegli taga. Nii valgustatakse peegli ümbrust ja see on esteetiliselt ilus, kuid peegli ees olijale jääb valgus liialt tuhmiks.

Põrandavalgustus ja peidetud valgustid

Vannitoa põrandavalgustid on mõeldud pigem meeleolu loomiseks ja need pole eriti praktilised. Põrandavalgustusega on võimalik ruumi tuua valgust, et vannis või duši all oleks mõnusalt hämar, aga siiski piisavalt valge. Valgustuse abil on võimalik rõhutada vanni või dušinurga ümbrust. Valgustuse võib paigaldada ka samasse kohta, kuhu põrandaliistud. Nii luuakse hubane valguskese.

Põrandavalgustuse paigaldamiseks on mitmeid viise. Väikeses vannitoas, mille põrandapinda katavad vann, WC-pott ja pesumasin, jääb valgustuse jaoks vähe võimalusi ja siis ei tasu põrandavalgustus end ära. Suuremas vannitoas, kus saab disainiga rohkem mängida, oleks põrandavalgustus huvitav ja see aitaks luua spaale omase keskkonna.

NB! Kuna vannitoa puhul on tegemist niiske ruumiga, siis tuleks sinna valida niiskuskindlad valgustid. Vannituppa sobivad valgustid algavad tähisega IP44, aga ka IP 54 või 65 on sobivad.