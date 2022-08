FOTOD | Põhjamaine katusekorter, kus olematust ruumist on väja võlutud maksimum

Pisikese kodu kujundamine osutub tihti keskmiselt suuremaks väljakutseks, sest ruumi on ju vähe, aga elamisse peavad mahtuma nii eluruumid kui ka köök ja vannituba. Leidsime Stockholmist ühe maitsekalt renoveeritud ühetoalise katusekorteri, mis on detailideni läbi mõeldud ning kus on oma koht kõigele!