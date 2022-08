FOTOD | Seitse inspireerivat kodukontorit, mis on sisse seatud aiamajja

Artišokist inspireeritud aiamaja — Studio Ben Allen, London, Ühendkuningriigid

Artišoki kuju imiteeriva aiamajakese on kujundatud Londonis tegutsev Ben Alleni stuudio. Kodukontori funktsiooni täitev majake on nii seest kui ka väljast rohelist värvi. Kui omanikud peaksid kolima, siis on võimalik hoone väga lihtsalt uuesti ehitada, kuna maja on tänu CNC lõikeseadmega lõigatud puidust osadele kergesti kokku- ja lahtimonteeritav.

Arhitekti aiastuudio — Six Four Five A, Toronto, Kanada

Arhitektuuribüroo Six Four Five A asutaja Oliver Dang lõi selle tööruumi iseendale. Puidust hoone fassadil on triibumotiivi moodustav puitlaudis, mis aitab rõhutada asümmeetrilist katust.

Interjööris torkab silma põnev vineerikasutus. Tänu katuseakendele satub ruumi rohkelt valgust.

Modernne aiamaja — Indra Janda, Belgia

Hoone on väljaspoolt kaetud valgete polükarbonaadist laastudega, mille muster meenutab maonahka. Ghentis asuva Atelier Janda Vanderghote kaasasutaja Indra Janda kujundas selle projekti enda Põhja-Belgias asuva vanematekodu juurde.

Valgusega täidetud aiakontor — Richard John Andrews, London, Ühendkuningriigid

Londonis tegutsev arhitekt Richard John Andrews ehitas endale pisikese ja mugava majakese katuseakendega ja klaasist lükanduksega. Viimasest avaneb pääs otse terrassile. Nii on võimalik töötada nii toas kui õues ja muretsema ei pea vähese valguse pärast.

Interjöörist leiab praktilise töölaua, mille kohal on mahukad riiulid.

Pisike, kuid praktiline paviljon — Architensions, Brooklyn, Ameerika Ühendriigid

Selles New Yorgis asuvas aiastuudios katavad männipuidust vineerplaadid nii põrandaid, lage kui ka seinu. Selleks, et natukene kontrasti luua, kattis Architensions majakese väljaspoolt musta värvi seedripuust plaatidega. Majake on ehitatud kahele kirjanikule, kes seda vaikset ja privaatset paika kordamööda kasutavad.

Aiamaja kirjanikule — Matt Gibson, Melbourne, Austraalia