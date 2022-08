Soovid kodu üürida? Mida on hea teada hilisemate jamade vältimiseks üürileandjaga?

Kui suurt elamist sul vaja läheb?

Mõtle kõigepealt sellele, kui suurt kodu sul vaja on. Kas näiteks neljatoalise korteri puhul oleks üks tuba lihtsalt toreduse pärast või on sul seda tegelikult ka vaja? Või plaanid oma värske armsamaga ühetoalisse pessa kolida? Arvesta sellega, et isegi väga armunud inimesed tahavad vahetevahel omaette olla.

Tutvu kinnisvaraportaalides pakutavaga

See on päris suur ettevõtmine ja üldiselt on nii, et head variandid kaovad kiirelt. Salvesta endale sobivad filtrid linnaosa, pinna suuruse, hinna jm järgi, siis ei pea sa iga kord samu märksõnu sisestama. Vaata uusi pakkumisi regulaarselt ning telli endale automaatne teavitus meelepäraste pindade lisandumise kohta. Nii oled esimeste seas, kes saab infot heade pakkumiste kohta.

Kui oled sobiva üüripinna leidnud, vaata järgmist punkti.

Veendu, et üürileandja on üüripinna omanik

See on vajalik sellepärast, et aeg-ajalt liigub libakuulutusi, kus soovitakse heauskselt koduotsijalt ettemaksu ja kui see käes, kaotakse nelja tuule suunas. Üüripinna omaniku andmeid saad kontrollida kinnistusraamatust aadressil https://kinnistusraamat.rik.ee/.

Selgita välja, kas üüripinda vahendab maakler või omanik

Kui üürikorterit või -maja vahendab maakler, tuleb sul tasuda ka talle ning sa tead lisakuluga arvestada. Otse omanikult ruume üürides seda enamasti tegema ei pea. Aga omanikudki küsivad tagatisraha.

Maaklerteenuse eeliseks on siiski see, et kui sa ei jõua ise elamispinna otsimisega tegeleda, teeb seda sinu eest maakler. Säästad oma aega lihtsalt.

Vaata väljavalitud elamine hoolikalt üle

Enne järgmist punkti on vaja kindlasti uus kodu üle vaadata. On olnud aegu, mil üüripinnad olid nii hinnas, et korter krabati ära ja kokkulepe sõlmiti vaid fotode põhjal. Õige tunde saab aga ikka ainult kohapeal kätte. Kui võimalik, uuri naabrite kohta ka. Võib-olla on selle korteri üür kahtlaselt madal seetõttu, et nad on lärmakad?

Tutvu kindlasti kommunaalteenuste arvetega