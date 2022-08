Kuidas ja kui tihti suvelilli väetada, et taimed pikalt silmailu pakuks?

Suvelilli saab kõige paremini jõudu juurde anda korrapärase väetamisega tehes seda erinevatel kasvuperioodidel. Nii varajases staadiumis, intensiivse õitsemise ajal kui ka hooaja lõpus on vaja palju toitaineid. Samuti on hea, kui taimed on pisut „tüütud“ ja närtsinud õied eemaldada enne, kui nad hakkavad seemneid moodustama. Suvelilled jätkavad õitsemist niikaua, kuni ilm lubab.