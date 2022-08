Milline põrandakate sobib vesipõrandaküttele ja milline mitte?

Põrandakütte puhul paigaldatakse kütteallikas ehk soojaveetorustik põranda sisse. Valdav osa põrandaküttega varustatud põrandatest teostatakse ujuvate põrandakonstruktsioonidena ning levinuma lahendusega valatakse põrand betoonist. See ei ole aga ainus võimalus: alternatiiviks on näiteks mõnevõrra õhem ja kergem kipsivalu - seda on võimalik teha ka näiteks kohtadesse, kus raske betoon on mõeldamatu, näiteks vana maja pööningute põrandad jne. Ka on sobilik kips tänu oma paindetugevusele eriti hästi just puitmajadesse, mille konstruktsioonid on pidevas liikumises.