August on parim aeg okaspuuheki istutamiseks ja pügamiseks

Ei leidu vast ühtegi aeda, mida kaunis ja hoolitsetud hekk ei suudaks rikastada. Hekk on võimas aiakujunduselement, millega luua piiret, aga ka suurepärast tausta lilledele ja põõsastele, varjates samal ajal hoovi naabrite pilgu eest. Hästi planeeritud hekk hoiab ka tuult kinni. Kui aed vajab kaitset külmade tuulte eest, siis tuleb istutada kõrgekasvuline hekk, soovitavalt okaspuust. Kui varju on vaja vaid kõrvaliste pilkude eest, piisab hekist, mis ületab natuke inimese silmade kõrgust. Kolmandat sorti hekid on madalad iluhekid. Nendega korraldatakse suurema aiaruumi näilist tükeldamist väiksemateks osadeks.

Kuusehekki ei tasu istutada metsaservast üleskatkutud kuuselastest. Kuusel on pikad, nöörjad juured. Need saavad tublisti kannatada ja lõviosa kuuski hukub. Kuused peavad olema puukoolis koolitatud (s.o. mitu korda ümberistutatud). Tavalise istutustiheduse (3-4 istikut meetrile) korral kaevatakse kraav. See peab olema sedavõrd lai ja sügav, et istiku juured vabalt sinna ära mahuksid. Mingil juhul ei tohi juure otsad jääda ülespidi. Kui pinnas on vilets, kaevatakse kraav lopsakam ning täidetakse selle alumine osa hea aiamullaga. Igale meetrile võiks manustada pangetäie sõnnikut ja paar peotäit superfosfaati. Paljasjuurseid istikuid, mille juured tunduvad kuivavõitu, tuleks istutamise eel hoida paar tundi juuripidi vees. Istikute, millega parajasti ei tegeleta, juured tuleb katta mullakihiga, et nad ei kuivaks. Selleks pannakse nad varjulisse kohta külili ja aetakse juurtele mulda peale.