FOTOD | Stiilseks renoveeritud kodu ajaloolises kortermajas

88 ruutmeetrises korteris on neli tuba - elutuba, magamistuba ja kaks lastetuba. Renoveerimisel on säilitatud paju algupärast, sealulgas enam kui saja aasta vanused uksed ja laekarniisid. Puhastatud ja paigatud on ka vanad laudpõrandad, mis toovad ülikõrgete lagedega kuninglikku elamisse pisut sooja maalähedust.

Kööki lahutavad elutoast hiiglaslikud paarisuksed, mis muudavad ruumiplaneeringu voolavaks ja panevad valguse liikuma. Köögist võib pilgu heita ka kaugemal asumasse magamistuppa ning mängitud on põneva perspektiivitunnetusega.

Klassikaliste laekarniisidega kaunistatud kööki sisse seatud köögimööbel on lihtne ja modernne. Aktsenti lisavad siin hoopis üksikud detailid - antiikne maakaart ja mitmevärvilised Eames'i ikoonilised söögitoolid.



Elutuba on piisavalt avar, et siia mahuks ära suure pere jaoks mõeldud nurgadiivan ja mugav puhkamisala. Tagaseina on ära mahutatud ka pisike kodukontor, kui kellelgi peaks tekkima vajadus kodust töötamise järele. Värvi annavad heledas interjööris apelsinikarva diivanipadjad ja kirevad araabiapärased vaibamustrid. Põnevaks elemendiks on ka triibulised tugitoolid.

Ka lihtsasse ja tagasihoidlikusse magamistuppa lisavad värvi eksootilised vaibamustrid.

Lastetubades on mõeldud praktilisusele. Olgugi, et ruumid on pisikesed ja kitsad, on sinna põhiline ära mahutatud. Akna alla on paigutatud voodi ja nutikas töölaud on lahendatud koos mahukate riiulitega.

Vannitoa muudab lõõgastavaks koduspaaks laheda disainiga vann. Ruumi võtab see omajagu, aga põrandapinna arvelt on näiteks kuivati ja pesumasin tõstetud üksteise otsa, et pisut ruumi säästa.

