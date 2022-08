Mis saab, kui kinnisvara müügihind ja hindamisakt ei klapi?

Hindajate töös tuleb tihti ette olukordi, kus klient tellib eksperthinnangu varale, mille on hinnastanud müüja. Hinnangut koostades võib selguda, et kinnisvara müügihind ja eksperthinnangu tulemus omavahel ei klapi ja selleks võib olla mitmeid põhjuseid. Tihtipeale müüb kinnisvara omanik, kes müüb pigem emotsiooni, mitte lihtsalt kinnisvara. Omanik, kes asub vara müüma ega ole oma ala professionaalidega nõu pidanud, otsib abi internetiavarustest. Üks kõige levinumaid kohti selleks on kinnisvaraportaalid, kust otsitakse enda varale võimalikult sarnane pakkumine ning hind määratakse selle järgi. Selline lähenemine ei ole kõige parem, sest portaalis saavad kasutajad panna hindu, mida nad ise heaks arvavad ja tihtipeale pannaksegi oma varale hind emotsioonile toetudes, mitte arvestades reaalset turusituatsiooni ja seda, mis see vara tegelikkuses väärt on. Üheks levinud probleemiks on mööbli müügihinna sisse arvestamine. Paljud kliendid arvavad, et kui annavad ära oma eritellimusel valmistatud telekaaluse või tammepuidust magamistoa mööbli, et siis on võimalik koheselt vara eest krõbedamat hinda küsida, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Krediidiasutused ei aktsepteeri sellist vara, mida saab füüsiliselt liigutada ehk siis hindajad arvestavad hinnatava vara hulka vaid kohtkindla mööbli (köögimööbel, garderoobikapid, vannitoamööbel).



Mis ikkagi juhtub, kui kinnisvara müügihind ja eksperthinnangu tulemus omavahel ei klapi? Sellisel juhul on ostjal mitu võimalust. Esimeseks neist on tingimine, kus ostja saab müüjaga suhelda ja põhjendada talle ära oma seisukohad, miks vara väärtus peaks olema madalam. Selleks saab ta kasutada ka valminud eksperthinnagu abi. Kindlasti on müüjaid, kes tingimisega kaasa ei lähe ja sellisel juhul on võimalus müügihinna ja eksperthinnangu tulemuse vahe omafinantseeringu abil tasuda. Pank annab laenu ainult sellele osale, mis on eksperthinnangu tulemus. On müüjaid, kes ikkagi jäävad endale kindlaks ja tahavad saada hinda, millega nemad vara müüki on pannud. On ka müüjaid, kes tulevad ostjatele vastu ning omavahel leitakse kompromiss edukaks tehinguks.



Vara müüma hakkamisel soovitab Paadik kindlasti konsulteerida mõne kutselise hindajaga, kes aitab paika panna reaalse hinna. On kliente, kes tellivad vaid ekspertarvamuse, mis on lühem versioon eksperthinnangust, mis pole sobilik krediidiasutustele esitamiseks, kuid samas annab hea ülevaate vara väärtusest. Üheks variandiks on kindlasti teha koostööd ka maakleriga, kes on kursis piirkonna hindadega või tihedas kontaktis hindajatega. Vara õige hind aitab kaasa kiirele müügile ja kui õige hind on paigas, siis ei teki ostja leidmise korral probleemi, et müügihind ja eksperthinnangu hind omavahel klappima saada.