Milliseid vigu tasuks kardinaid valides vältida?

1. Valesti mõõtmine

Kardinad peavad akna ees istuma valatult. Inetu on, kui kardinad on liiga pikad või liiga lühikesed või liiga kitsad. Akna mõõtmise kohta leiab infot internetist, aga kõige kindlam on võtta ühendust kardinaõmbleja või avakatete müüjaga ning lasta endale täpselt mõõtmise reeglid ära seletada või spetsialist kohale kutsuda. Üldine reegel on, et pikkade kardinate puhul peaks kangas langema täpselt põrandani või isegi mõned sentimeetrid põrandapinnale. Juhusliku koha peal lõppevad kardinad mõjuvad ruumis veidralt ja vale proportsioon torkab häirivalt silma.

2. Vale materjal

Kui tellida aknad pimedal hilissügisel, et pruugi ostja aimatagi, et maikuu ere päike paistab väga valusalt kardinatest läbi ega lase hommikuti magada. Alati tuleks lisaks disainile ja mustrile läbi mõelda ka kardina funktsioon — kas seda on vaja tõesti ainult silmailuks või on akna ette katet vaja ka praktilisuse seisukohast? Olemas on pimendavaid kardinaid, poolpimendavaid ruloosid ja mitmekordseid kangakardinaid — tuleb oma soovidest ja mõtetest rääkida spetsialistiga, kes aitaks selgusele jõuda.

3. Kardin ei sobi kardinapuuga

Kardinapuu võib olla märkamatu abielement kardina akna ette riputamiseks, ent võib olla ka omaette sisustuselement. Samas peavad kardin ja puu omavahel tehniliselt sobima — kardinapuu ei tohi olla liiga pikk ega lühike, kardina riputusaasad peavad olema parajad ning vajadusel võiks saada puule panna juurde lisasiine õhema/paksema kardina lisamiseks.

4. Liigselt toretsev kardin

Suurte volangide, lipsude ja lehvidega kardin võib sobida lossi või eriti avarasse majja, kuid tavaliselt on liiga toretsev kardin korteris nagu lehv eesli peas. Liiatigi koguvad volangid ja satsid tolmu, seega on kardinat tüütu hooldada. Kui soovid midagi erilisemat, kui seinaga sulanduv valge või hall, mängi parem värvide ja mustritega.

5. Kehva kvaliteediga kardin