Mallorca läänekaldalt leiab ühe kõrge kivimüüri taha peidetud lopsaka aia ja lihtsa, kuid lummava sisekujundusega elamise. Ütlust „lihtsus on ülim keerukus“ omistatakse sageli Leonardo da Vincile ja tundub, et see väga tänapäevane mõte võis tõesti pärineda renessansiajastu legendaarselt kunstnikult, disainerilt ja arhitektilt.