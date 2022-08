HEA TEADA | Millised aiatööd tuleks ette võtta augustis?

Ära unusta kastmist, sest ka augustis peab taimedel olema piisavalt niiskust. Arvesta sellega, et taimedele meeldib, kui neid pigem harva, kuid see eest külluslikumalt kastetakse. Soovitav on aeda kaks korda nädalas pikemalt kasta, tulemused on paremad kui igapäevase lühiajalise kastmise puhul.