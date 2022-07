FOTOD │ Rannaäärne suvemaja võlub isikupärase sisekujundusega

Rannaäärne suvemaja asub suurepärases kohas, majal on klassikaline välimus, sundimatu interjöör ja omaniku isikupärane stiil. Omanik on filantroop, kes juhib Lõuna-Aafrika abivajavaid lapsi toetavat sihtasutust ja ta kirjeldab maja imetlusväärse täpsusega järgmiselt: „Majast avanev vaade on imeline ja paik võrratu.“ Peale selle ütleb ta, et on lihtsalt suurepärane elada naabruskonnas, mis on justkui kogukond, ja Bakoven just seda pakubki.