Tumedad seinad koduses interjööris - kas hea või halb mõte?

Sisustustrendid soosivad juba mõnda tumedates toonides interjööre. Igaüks, kes on sisustamisega kokku puutunud, on kindlasti kuulnud hirmujutte, et tume teeb ruumi väiksemaks ja pimedamaks. Või just soovitust, et tume on praktilisem. Kuidas nende asjadega tegelikult lood on ning mis on tumedate värvide eelised ja puudused?