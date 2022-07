Seinad puhtaks! Asjalikud nipid, kuidas puhastada värvitud, tapeeditud, plaaditud või paneelseina

Tapeeditud seina pesemisel on vaja olla hoolikam, sest selle värvi ja tekstuuri on lihtne rikkuda. Esiteks ei tohiks tapeeti erinevate kemikaalidega ja harjastega kraapida ning küürida, sest see kulutab värvi.

Pea meeles, et eelnevad soovitused sobivad sünteetilisest materjalist või lakitud paneelide puhastamiseks. Kui seinapaneelid on töötlemata puidust, siis tasub lahust enne pisikesel alal proovida ja veenduda, et see ei riku seina ära. Aknaraamide puhastamiseks piisab aga kergest pühkimisest, soojast veest või lahjast lahusest.

Vannitoas ja köögis tihti veega kokku puutuvatel seintel on suurimaks murekohaks katlakivi ja määrdunud vuugid. Enne küürimise kallale asumist tuleb aga kindlaks teha, mis tüüpi plaadiga (keraamika, marmor või looduskivi, portselan jne) on tegu ja vastavalt sellele ka vahend valida. Kui keraamilise plaadi ja vuugi saab imehästi puhtaks happelise vahendiga. Enne vahendi kasutamist tasubki kindlaks teha selle pH - kui see jääb alla seitsme, siis on tegemist happelise vahendiga, millega on hea eemaldada lubja ehk katlakivi plekke. Aluseliste vahendite pH on üle seitsme, need vahendid on tõhusad rasvase mustuse eemaldamiseks.