Kui palju ruumi on vaja köögisaare jaoks ning mida selle planeerimisel silmas pidada?

Hästi planeeritud köögisaar aitab luua ilusa ja mugava koha, kus süüa teha. Lisaks on köögisaared ideaalsed kohad ka töö tegemiseks, einestamiseks ja asjade hoiustamiseks. Aga kui köögisaar on kehvasti planeeritud võib sellest olla rohkem kahju kui kasu. Eriti siis, kui köögis on juba enne saare ehitamist vähe ruumi.