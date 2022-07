Kuuaiandus: millise kuufaasi ajal on kasulik taimi istutada ning millal on hea aeg heki pügamiseks või viljapuude lõikamiseks?

Kuufaaside järgi taimede istutamise ajastamine on pärit juba antiikajast, ilmselt Babülonist või Egiptusest, mil inimesed tegid aega kindlaks tähtede, kuu ja päikese abil. Siiani usuvad paljud aiapidajad, et erinevad taimed kasvavad paremini, kui neid istutada erinevate kuufaaside ajal, sest kuufaasid mõjutavad oma magnetilise tõmbe abil veetaseme kerkimist ja langust, mille hulka kuulub ka maapinnas ja taimedes leiduv niiskus.

Mitte keegi ei tea päris kindlalt, kas kuufaaside järgi istutamine ka tegelikult toimib, sest väga vähesed inimesed on püüdnud seda nähtust uurida teaduslikult piiritletud tingimustes. Siiski on meil võimalik teha paar loogilist järeldust sellise istutamisviisi tõhususe kohta, kui tugineda sealjuures meie praegusele arusaamisele Kuust. Me teame näiteks seda, et Kuu gravitatsiooniline tõmme mõjutab veetaset Maa peal – mitte ainult looteid ja suuri veekogusid, vaid kõiki veetasemeid. See mõjutab isegi naiste menstruaaltsüklit. Kuna taimed sisaldavad sarnaselt inimkehaga suurel hulgal vett, võib üpriski kindlalt väita, et kuufaasid mõjutavad ka taimede veetaset.