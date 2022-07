Värvid, mida on koduses interjööris targem vältida

Müüt, justkui teeksid tumedad värvid toa pisemaks ja heledad avaramaks, ei pea mitte alati paika. Mitmed uuringud on tõestanud, et inimesed tajuvad sama kaugel asuvaid heledaid objekte lähemana ja tumedamaid kaugemana — seega peaksid tumedad toonid ruumi seinad hoopis visuaalselt kaugemale nihutama. Tegelikult seisneb võti aga tonaalsuses. Üldine reegel on see, et soojad värvid toovad seinad lähemale, külmad viivad need aga kaugemale.

1. Punane

Stimuleeriv punane esindab kõige jõulisemalt soojade värvide skaalat. Punane on ülimalt intensiivne toon, mis tõmbab enesele tähelepanu ning seetõttu mõjuvad punast värvi objektid ka palju lähemal, kui mõnes külmas ja tagasihoidlikus toonis objektid. Pisikeses ruumis on sel põhjusel punast soovitav vältida. Kui soovid siiski interjööris ka punase värvi maagilist mõju tajuda, kasuta punast mõne sisustusaksessuaari või pisema aktsentseina näol. Teine variant — vali alternatiiviks pisut leebemad burgundiatoonid.

2. Beežid ja pruunid



Kui külmemad ja heledamad beežid võivad ruumis hästi toimida ja on praegu vägagi trendikad, siis soojema alatooniga ja keskmisest tumedamad beežikad-pruunikad toonid jätavad sageli ruumile väsinud ja raskepärase ilme. Beež on pretensioonikas värv, mis sobib hästi aktsendiks, kuid iseseisvalt tasuks selle tooniga ettevaatlik olla. Pruun värv teeb ruumi hämaramaks ja seetõttu mõjub see ka pisemana, kui mõne värskema värvitooni all.

3. Oranž



Nagu ka punane, on oranž soe ja intensiivne toon, mis lausa nõuab tähelepanu. Avaramana mõjuva ruumi saladus peitub aga selles, et seinad peavad jääma tagasihoidlikuks ja märkamatuks. Oranžile on õnneks olemas suurepärane alternatiiv, mis ruumile kurjasti ei mõju — katseta näiteks pastelseid virsikutoone ja kombineeri neid teiste heledate värvidega.

4. Fuksiaroosa