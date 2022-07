Viis suurimat sisustusviga, mida tihti tehakse, kuid mida on õnneks lihtne parandada

Tihtipeale on tegemist lihtsalt pisut tasakaalust väljas oleva ruumiga. Õnneks pole tavaliselt vigade parandus ülearu keerukas ega kulukas. Vaatame üle suuremad vead, mida võib ruumikujunduse juures tegema kiputakse ning pakume lahedusi, kuidas neid vigu parandada.

Ja isegi kui sa enda arvele ühtegi sisustusprohmakat kirjutada ei saa, on sul artikli lugemisest kindlasti kasu. Tänu sellele saad suuremaid vigu vältida ja häid nõuandeid kõrva taha panna.

1. Seinavärvi valimine enne kangaid

Kes on pidanud seinavärvi tooni valima, see teab, kui keeruline see võib olla. Kuna tegemist on ühe olulisema otsusega ruumi disainis, võib vaatamata pikale kaalumisele valik täitsa metsa minna.

Ja kui siis pärast pikki otsinguid ja mitmekordset seina ülevärvimist selgub, et värv ei sobitu kuidagi mööbli ja kangastega, siis võib tuju ikka ära minna küll.

LAHENDUS: Vali mõni mööblikanga või vaiba sees leiduv värvitoon, mis seoks kogu sisekujunduse omavahel kokku, ja värvi sein uuesti üle. Seinavärvi valimine muude sisustuselementide järgi on tükk maad lihtsam kui meelepäraste kangaste leidmine, mis sobiksid ka seinavärviga. Pealegi võid nii leida väga kihvti lahenduse, mille peale sa poleks ehituspoes niisama värve valides iialgi tulnud.

2. Mööbli ostmine ilma mõõtmata

„Oi kui ilus diivanilaud — see sobib suurepäraselt minu elutuppa! Ma võtan selle!“

Oota, aga mõõdud? Ükskõik, kas kodus selgub, et valitud mööbliese on liiga väike või liiga suur - kumbki variant ei ole hea.

LAHENDUS: Kui mööblit tagastada või vahetada pole võimalik, siis pane see mõnes oksjonikeskkonnas müüki ja vali endale uus. Poodi minnes võta kaasa mõõdud, millele mööbliese peab vastama. Kui ese leitud, märgi see enne ostmist kindluse mõttes põrandale maha. Ja alles siis, kui oled veendunud, et valik on õige, tee ost.

3. Mööblikomplekti ostmine