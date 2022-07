Unistad stiilsest väliköögist? Häid nippe ja inspireerivaid ideid

Tulekollete valik on juba igaühe enda teha, kuid ka see tasub hoolikalt läbi mõelda. Teisaldatavate grillide puhul ei ole see niivõrd oluline, sest soovi korral on võimalik see hõlpsasti välja vahetada. Supermarketites müüdavad söegrillid on praktilised ja soodsad, kuid valmistatud õhukesest plekist ning peavad vastu kõigest paar hooaega. Kel vähegi keevitusaparaadiga kogemust, võib ise söegrilli valmistada, kuid kindlam on see tellida mõnest metallitooteid valmistavast ettevõttest, mis tagab kvaliteedi ja pika eluea. Kui sütega grillimine tundub tülikas ja ajamahukas, tasub eelistada gaasigrilli.