Kuidas aru saada, et aeg on boilerile hooldust teha? Põhjalik juhend, kuidas elektriboiler puhtaks saada

Teatud tundemärkide järgi saab aru, et on aeg boilerile hooldust teha. Need tundemärgid võivad ilmneda nii korraga kui ka ükshaaval, ja need võivad mõnel juhul tähendada sedagi, et boiler tuleb üldse välja vahetada. Enne on mõistlik muidugi uurida, mis lahti on, sest tihtipeale aitab see, kui boiler seest ära puhastada.

1. Üheks tundemärgiks on see, et boiler teeb töötades tavapärasest erinevat häält, müriseb või klõpsub imelikult. See võib viidata sellele, et boileri põhja on tekkinud rohkesti sadet, mis on kivistunud, või sellele, et küttekeha hakkab läbi minema.

2. Teiseks tundemärgiks on see, kui soe vesi hakkab kiiremini otsa saama. See viitab vee soojendamise protsessi aeglustumisele. Põhjuseks on küttekehale kogunenud katlakivi, mis omakorda soojuse eraldumist takistab. Seetõttu pikenebki vee soojendamise aeg ning sellega suurenevad elektrikulud. Võib ka juhtuda, et tavapärase kuumusega soe vesi on järsku leige — tunnusmärk sellest, et küttekeha on oma elu ära elanud.

3. Kui soojaveekraanist hakkab tulema roostest või sogast vett. Kui boilerist vee väljalaskmine ja selle uue veega täitmine ei aita, siis on aeg boiler välja vahetada.

4. Kui boiler lekib, siis tuleb see kindlasti välja vahetada. Kui tegu on vana boileriga — enamasti peavad need vastu 8 kuni 12 aastat — ja kui ilmnevad ülaltoodud vead, siis tuleks uus boiler osta.

Boilereid on kahte tüüpi:

1. Kuiva küttekehaga boilerid, kus kütteelemendid on paigutatud spetsiaalsetesse emailkolbidesse, mistõttu ei ole need veega otsekontaktis. Sealjuures ei teki elektromagnetilist vastastikmõju terasboileri siseseinte ja küttekeha vahel (nagu seda juhtub nn märga tüüpi vasest küttekehaga mudelite puhul). Selliselt on korrosiooni tekkimise tõenäosus viidud minimaalsele tasemele.