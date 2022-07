Taimed, mis taluvad hästi lauspäikest ja armastavad kuuma

Kes ei teaks lavendlit! See imelise lõhnaga kaunis taim tunneb end kuumas ja kuivas kasvupaigas väga hästi ning õitseb rikkalikult, meelitades ligi kimalasi, mesilasi ja liblikaid. Lisaboonusena saad lavendli kuivatatud õitest teha uneteed või riputada kappidesse lõhnama kuivatatud lavendlikimbukesi. Samuti on lavendliõied tore kaunistus magustoitudes.

Budleia — nii nagu lavendelgi — on tõeline liblikamagnet ning kasvab hästi just kuivas ja päikeselises kasvukohas. Budleia meenutab rohkem rohttaime kui põõsast. Ta õitseb sama aasta võrsetelt, sügisel lõigatakse põõsas kümmekonna sentimeetri kõrguselt maha. Meie kliimas on ta üsnagi külmaõrn ja vajab katmist ning ei talu talvist liigniiskust. Küll aga on ta oma uhkete õisikutega seda väikest lisavaeva igati väärt!