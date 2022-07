Kui palju ja kui tihti vajab muru kastmist? Murukastmise kaks reeglit

Muru vajab vett optimaalselt. Enamasti kasutatakse muru kastmiseks vihmutit, ja kui sa ei ole just enne uurinud, kui palju muru ikkagi vett vajab, siis töötab see sul suhteliselt tunde järgi.

Muru kastmise juures aga kehtib kaks kuldreeglit — kasta ühe korraga rohkem ning tee seda pigem harvemini. Meile võib palava ilmaga tunduda, et muru vajab kogu aeg vett. Ei vaja — mida ta aga vajab, on see, et vesi jõuaks juurteni. Sinna jõudnud, püsib see seal tegelikult mõnda aega.