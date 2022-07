Mis on hüpoteek ja kuidas sellega toimetada?

Hüpoteek on kinnisasja pant, mis lihtsustab maaomanikul laenu saamist ja annab laenuandjale tagatise, et kui laenu kokkulepitult ei tagastata, on õigus nõuda hüpoteegiga koormatud kinnisasja müüki.

Piltlikult võib hüpoteeki ja hüpoteegi seadmist võrrelda maja külge postkasti kruvimisega. Jättes korraks kõrvale juriidilise täpsuse, mida selgitustes tavaliselt kasutatakse, kujutage ette, et teie kinnisvara küljes on postkast „Hüpoteek“. Kõik kinnisvarad registreeritakse ja nende olulised andmed pannakse kirja avalikku kinnistusraamatusse. Samamoodi nagu kinnisvara suurus ja asukoht, on olulisteks avalikeks andmeteks ka see, et kinnisvarale on seatud hüpoteek ja kui suur see on, samuti see, kellel on õigus hüpoteegist kasu saada.

Nagu postkaste, võib ka hüpoteeke olla erineva suurusega – vastavalt vajadusele. Pangast laenu saamisel kinnitatakse varale hüpoteegi silt kinnistusraamatus ja valitakse sellele rahaline suurus. Parasjagu nii suur, et see oleks laenusummaga võrdne, kataks ka intressid, viivised ja muud nõuded. Tavaliselt on hüpoteegisumma vähemalt ühe kolmandiku võrra laenusummast suurem.

Laenulepingut sõlmides nõustutakse vastava kande tegemisega kinnistusraamatusse (kui seda pole varem tehtud) ning sõlmitakse laenuandjaga hüpoteegi seadmise leping, kirjutades alla kinnisvara pantimisele. Laenuandja saab nii endale garantii, et kui laenu tagasi ei maksta, on tal õigus nõuda vara müüki. Kuna hüpoteek on seotud siiski konkreetse laenukohustusega, siis tasub rõhutada, et hüpoteegi fikseeritud suurus ei kohusta vara sugugi täpselt selle hinna eest müüma või hüpoteegi summas raha laenuandjale tagasi maksma. Hüpoteegi fikseeritud suurus on n-ö maksimumsumma ja kohustuste suurus sellest otseselt ei sõltu.

Hüpoteegi kustutamine või üleandmine