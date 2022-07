Kuidas saab vesi sauna või kõrvalhoonesse mugavalt ja taskukohaselt?

Uponor pakub selleks puhuks maa-aluse paigaldusega eelisoleeritud kütte- ja tarbevee torustiku lahendust Ecoflex .

Tegemist on painduvate plasttorudega, mis on isoleeritud ja varustatud kaitsekestaga. Tänu suurepärasele painduvusele ja paigalduse lihtsusele sujub kütte- või veetrassi paigaldamine ilma suurema vaevata ning on tehtav ilma igasuguste keevitustööde või spetsiaaltehnikata.

Toru materjaliks kasutatakse ristseotud molekulidega polüetüleeni PEX-a, mille temperaturitaluvus on piisav nii sooja tarbevee kui ka küttevee transpordiks. Näiteks kütteveetorustiku lubatud suurim töötemperatuur on suisa 80° C. Kõik Ecoflexi eelisoleeritud torud vastavad standarditele ja nende tööiga on vähemalt 30 aastat.

Isolatsioonimaterjalina kasutatakse samast toorainest valmistatud suletud pooridega PEX-vahtu, mis ei ima endasse vett ega niiskust ning on väga hea soojuse isoleerimise omadustega – tagades vähesed trassikaod ja suurendades energiaefektiivsust.

Torud jagunevad kasutuse järgi küttetorudeks (Ecoflex Thermo) sooja tarbevee torudeks (Ecoflex Aqua) ja kombineeritud kasutuseks mõeldud torudeks (Ecoflex Quattro).

Neist esimest kahte on Single- ja Twin-versioonis, ehk esimesel puhul on kaitsekestas üks töötoru, teisel juhul on peale- ja tagasivoolutorustik ühes kestas. Ecoflex Quattro on selline lahendus, kus nii kütte peale- ja tagasivool kui ka sooja tarbevee pealevool ning tsirkulatsioon on kõik ühes kompaktses ümbrises.

Torurulli pikkus võib olla kuni 200 meetrit, mis tähendab, et toru jätkamise vajadus on minimaalne.

Toruliitmikena pakub Uponor kahte võimalust: Uponor Quick & Easy liitmikud, mis vajavad liidete tegemiseks spetsiaalset tööriista, ja Ecoflex Wipexi süsteem, mille puhul on liidete tegemiseks tarvis vaid mutrivõtit.

Kuna toru on äärmiselt painduv, siis puudub praktiliselt vajadus põlvede järele – ka majja sisseviigu saab üldjuhul teha ilma põlvedeta.