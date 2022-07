FOTOD │ Ruumikas köök, magamistuba, elutuba ja vannituba, mis on kõik ülima leidlikkusega paigutatud 28 ruutmeetrile

Et vältida pisikesel pinnal liigset müra, on värvivalik pisemagi detailini läbi mõeldud - siit leiab vaid põhjamaiselt heledad ja maalähedased harmoonilised toonid. Ei mingit kärtsu ega mürtsu, mis väikeses elamises liiga palju tähelepanu nõuaks.

Köögi- ja söögituba läheb sujuvalt üle pisikeseks „elutoaks“, kus on koha leidnud nii diivan kui ka mugav tugitool ja kohvilauad. Suurim kunst nii pisikese, kuid mitmekülgse kodu kujundamisel on leida õiges mõõdus mööbel, mis ei muudaks ruumi liiga täistuubituks.



Nurgatagusesse on kujundatud mõnus magamisase. Siingi pole mööblist ega sisustusest puudust - kõik on lihtsalt lahendatud keskmisest suurema leidlikkusega. Öökappi asendab siin hoopis seinale kinnitatud pisike abilaud. Valgusti on ruumi kokkuhoiu nimel kinnitatud seinale.