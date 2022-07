Veesilma abil elavam aed: millega tuleb arvestada?

Veesilm on enamasti püsiv struktuur, mille asukohta reeglina ei muudeta. Selle ehitamisel peab mõtlema paljudele teguritele, et hiljem otsust kahetsema ei hakataks. Kui eeltöö vahele jätta, siis võib juhtuda, et õige pea asub aias kauni tiigi või purskkaevu asemel hoopis tühi auk.

Asukoht on väga oluline. Veesilmaga pannakse paika aia kõige silmapaistvam osa, mis peaks uhkelt tähelepanu tõmbama. Mõnikord on olemas soov veesilma rajada, kuid seda polegi võimalik teha. Suures kortermajas elades saab veesilmast vaid unistada, kuid isegi eramaja ja oma maalapi olemasolu ei garanteeri, et veesilma saaks sinna paigaldada. Võib-olla on aias juba liiga palju erinevaid puid ja põõsaid, batuut, suur terrass või parkla, mis takistavad veesilma loomist.

Veesilma peaks paigaldama suurematest lehtpuudest eemale, sest langevad lehed ja oksapuru nõuavad selle tihedat puhastamist. Veesilma loomisel ei pea tervet aeda üles kaevama, et olemasolevad puud ja põõsad sobiksid veesilmaga. Veesilma saab väga kenasti paigaldada ka olemasolevate põõsaste vahele või peenarde lähedusse. Otsene veeallikas võimaldab edaspidi aeda paigaldada ka rohkem niiskust soovivaid taimi.

Suurus on teine oluline aspekt, millele peab mõtlema. Liiga suur veesilm võib mõjuda rõhuvalt, aga liiga väike veesilm ei paista üldse välja. Suurem aed annab võimaluse disainiga mängida ja sellisel juhul on võimalik otsustada ka väikese veesilma kasuks, kui selle ümbrus kenasti dekoreerida. Nii on võimalik luua tõeline oaas, mis on täidetud kivide, lillede ja taimedega. Paigalda veesilma kõrvale ka pink ning seal on mõnus istuda ja raamatut lugeda.

Veesilma rajamise eesmärk tuleb enda jaoks läbi mõelda. Enamasti paigaldatakse koju purskkaev või tiik lihtsalt esteetika pärast, kuid tiik võib olla ka veeallikas, kust taimed toitaineid saavad. Iluveekogu ei pea olema suur ja selle ümbruse disaini saab muuta. Kui tiik soovitakse paigaldada sauna juurde, et sinna pärast leili sisse hüpata, siis peaks tiik olema suurem.