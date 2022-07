FOTOD │ Sisearhitekti käe all sündinud kodu võlub helgete ja pastelsete toonidega

Hea värvilahendus on toimiva sisekujunduse üheks alustalaks. Kui värvi on liiga palju, mõjub elamine kaootiliselt ning kui liiga vähe, võib tulemus olla liiga steriilne. Sisearhitekt Mila Lihhatsova on kujundanud võluva pastelsetes toonides elamise, kus värvigamma on peensusteni paigas - ammuta inspiratsiooni!