ENNE JA PÄRAST │ Tänu veeuputusele võeti ette põhjalik vannitoa remont

Oma suursuguse plaani teostamiseks pidin alustama arhitektuuribüroost www.novarc.ee . Minu algelise joonistuse ja soovide listi põhjal koostati uus korteri projekt. See käis neil küll kähku, nädalaga sai valmis ja maksis 400 eurot. Rohkem läks aega korteriühistu ja vallavalitsuse kooskõlastustega. Kirjalikku nõusolekut sooviti ka minu all ja kohal elavalt naabrilt. Ma olen tegelikult üsna uje võõrastega suhtlemisel ja sellised kontaktivõtmised olid minu jaoks paras katsumus ja eneseületus. Aga ellu ma jäin. Paar kuud hiljem võisin töödega alustada.

Vahepeal tekkis aga kolmas versioon vannituba remontida - lõhkuda välja betoonboks ja sellega vannituba ruumikamaks muuta, nii et mahuks ära ka pesumasin. Timuril oli palju kogemusi sarnaste objektide ja töödega ning ta joonistas mulle paberile erinevaid versioone, kuidas nutikalt ruumi juurde võita. Enam polnud kahtlustki, et tööde nimekirja tuleb laiendada.

Kuldsete kätega Timur

Olen Timurile ja tema tiimile ääretult tänulik selle suure töö ja sujuva koostöö eest. Sain palju häid soovitusi ja ideid kuidas asju lahendada, mida valida ja osta. Mul väga vedas nende meestega. Minul jäi vaid välja mõelda sisekujundus, pistikupesade asukohad ja köögimööbli plaan ühenduste jaoks.

Moodboard aitas alustada

Kuigi minu töö on üldjuhul loominguline, siis oma korteri sisekujundusega jäin täiesti jänni. Mul lihtsalt ei olnud peas ühtki ideed, millele oleks saanud ülejäänud disaini külge pookida.

Juba enne lammutustöid oli vaja teada, kuhu tulevad pistikupesad, lambid ja seadmed, et betoonispetsialistid saaksid kõik vajalikud freesimised korraga ära teha. See aga nõudis tervet sisekujunduse kontseptsiooni olemasolu, mida mul veel ei olnud. Lõpuks sai tulistatud tunde järgi puusalt ja no enam-vähem sain pihta ka.

Sain aru, et mul tuleb kiiremas korras endale selgeks teha, mis hetkel trendikas on, mis tuuled tulevikus puhuvad ning milline stiil mulle endale südamelähedane on. Otsustasin alustada vannitoa kujundamisest ja kogusin Pinteresti kokku hulga sümpatiseerivaid vannitoa pilte (vaata siit). Mulle väga meeldis puidu ja helesinise värvi koosmõju, mille võtsingi endale aluseks ja inspiratsiooniks. Kuna vahendeid nappis, siis tuli leida häid ja soodsaid lahendusi nii materjalide kui toodete seast. Istusin lugematul arvul tunde arvuti taga e-poodides ringi kolades ja šopates.

Müts maha kõikide sisekujundajate ja -arhitektide ees. See on ikka hull töö ja aeg, mis läheb hea tulemuse saavutamiseks. Olla kursis kõikide materjalide, võimaluste ja toodetega ning leida kliendi jaoks parim lahendus, on ikka uskumatult palju aega ja energiat nõudev töö.

Kliki galeriil, et näha uut vannituba oma täies ilus:

Kust sain ja mis maksis?

Peegel, 60 €, IKEA, d80 cm

Duši- ja valmusegisti, Vitra Vannitoad, e-esmaspäeva soodukaga

Valamu ja äravooluklapp, 90 €, www.VidaXL.ee, Ei soovita. Valamu email kulus juba paari kasutuskorraga ning klapp lekkis.

Dušisein, 165 €, Decora

Dekoratiivne lamp „Mummud“, 15 €, www.varn.ee, lambipirn ostetud eraldi Ehituse ABC-st.

WC süsteem ja pott, 230 €, www.FEB.ee

Poster, 15 €, Desenio (kehv kvaliteet); pildiraam IKEAst, kuid 5-st 4 olid katki.

Seinavärv, Tikkurila Y354

Seinaplaat, 12,95 €/m², Ehituse ABC

Põrandaplaat, 40 €/m², Hansas Plaaditurg

Kandik, käterätik, vannitoatarbed, Sinsay. Üllatavalt hea kvaliteedi ja hinnaga.

Ahvi nagi, 16 €, www.bestsecret.com

Nagi munadega, 4 €, H&M

Duširiiul, 7 €, Stockmanni leiunurgast

Kunstlill, IKEA

WC paberi hoidik teibiga, 4 €, Bauhaus

Pesumasinakapp, IKEA

Rätikukuivatustoru, 370 € (vesi), www.pegu.ee

Valamukapp, 130 €, Facebook marketplace