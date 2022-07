Milliseid vigu tasuks vana puitmaja renoveerimisel kindlasti vältida?

Vanade puitmajade korrastamist vaatame siin artiklis eelkõige linnamajade kontekstis, mis on ehitatud enne II maailmasõda. Samas kehtivad paljud põhitõed ka vanade puiteramute kohta. Vanal puidust linnamajal on tavaliselt võimas paekivist või maakivist vundament, kus kivid on omavahel seotud lubikrohviga. Tihti on vundamendi maapealne osa ehk sokkel keldrikorruse tõttu kõrge ja mõjutab nii oluliselt puitmaja välimust. Vanad puitmajad on ehitatud palkidest, enamasti on tegemist rõhtpalkmajadega, kuid esineb ka püstpalkmaju ja topeltplankseinaga maju.

Palkide kvaliteet on vanades majades üldjuhul väga hea, sest materjali osati hästi valida ning õigel ajal puid raiuda. Samuti on hea kvaliteediga kõik, mis palkidest valmistati vana puitmaja ehitusel — konstruktsioonimaterjal, laudis, piirdelauad, veelauad, vöölauad, karniis. Veel hoolikamalt valiti akende ja uste valmistamiseks vaja minevat puitu. Fassaad ja ka aknad, uksed värviti peamiselt linaõlivärviga. Katus on tavaliselt katusepealse renniga valtsplekk- katus, harvemini kivikatus. Katuselt sademete ära juhtimiseks on paigaldatud vihmaveetorud.

Hoia vihmaveetorud korras

Tihti räägitakse vanadest puitmajadest kui segavatest logudest. Okupatsiooniaegsest napist hooldusest vaatamata on vanad puitmajad tõestanud end hästi. Kahjustusi on põhjustanud just sademed või päike.

Tavalise külgvihmaga saab fassaad hakkama, ilma selginedes see kuivab. Probleemid algavad, kui fassaadile jõuab suuremates kogustes vett, see on enamasti põhjustatud katkistest või ummistunud vihmaveetorudest. Kui selline olukord kestab aastaid või aastakümneid, siis ei jõua laudisest niiskus välja kuivada ja viimane hakkab pehastuma. Sealt edasi võib vesi jõuda palkseinani ning siingi ei kuiva niiskus palgist välja ja see hakkab mädanema. Seega peab vihmaveetorudel silma peal hoidma.