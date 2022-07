Elamine vajab värskendamist? 5 võimalust, kuidas remondilt raha kokku hoida

Valgustite pealt annab üsna palju kokku hoida, eriti, kui tegu on terve maja remondiga. Süvisvalgustid on küll mugavad ja annavad palju valgust, kuid neid tasub paigaldada siis, kui vana lagi on väga korrast ära ja vaja on nii või naa uus lagi paigaldada. Kui aga vana lagi on korralik, ei ole valgustite pärast ekstra mõtet ripplage paigaldama hakata ja suuri summasid kulutada. Palju lihtsam ja soodsam on leida mõni pinnapealne valgusti või efektne ripplamp ja olemasolevat lage kergelt pahteldada ja värske värvikihiga uuendada. Kui soovid valgustust üle toa mitmesse punkti hajutada, siis on süvisvalgustitele pinnapealseks alternatiiviks stiilsed siinivalgustid.