FOTOD │ 3D-prinditud maja, mis valmib vähem kui ööpäeva ja 3500 euroga

Mittetulundusorganisatsioon New Story ja Texases tegutsev ehitusettevõte ICON on ühendanud jõud, et lahendada arengumaades üha teravnevat eluasemekriisi. Tänaseks on koostööprojekti raames kolinud uutesse prinditud elamutesse 850 perekonda Haitist, El Salvadorist, Mehhikost ja Boliiviast. Tulevikus plaanitakse arendatud tehnoloogiat jagada ka teiste heategevuslikel eesmärkidel töötavate organisatsioonidega, sest üllaks visiooniks on kinkida kodu abivajajatele üle kogu maailma.