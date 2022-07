Majaomanikuks vähem kui 65 000 euroga – kas see on võimalik?

Noarootsis, Sutlepa külas, otsib üks mõnus ja romantiline vana talukompleks endale uusi omanikke.

Krundi suuruseks on 7029m2. See jaguneb omakorda õuealaks, viljapuuaiaks, väikeseks niiduks ja metsatukaks.

Kinnistul asub 3 eraldi hoonet, mis ümbritsevad privaatset õueala: elamu (ehitisealune pind 95m2), kõrvalhoone/rehetuba/laut (ehitisealune pind 147m2), ait/saun ( ehitisealune pind 14m2). Kõigil hoonetel on ajastutruud rookatused. Ajalooline palkidest elamu on kaetud väljast tepp-plaatide ja krohviga. Vajab väljast renoveerimist. Elamu on seest suures osas renoveeritud - paigaldatud on uus põrand ja eelnevalt on vahetatud muuhulgas ka elektrijuhtmestik. Elamus on kokku 3 tuba ja avatud planeeringuga köök. Hoones on ahjuküte ja lisaks on paigaldatud elektriradiaatorid. Kõige suurem hoone Uuetoal on laut/rehetuba. Korrastustöid seal tehtud pole ja sestap vajab see potsentsiaalikas hoone kindlasti kapitaalset renoveerimist - sinna võib uus omanik rajada näiteks külalistemaja ja panna see suviti raha teenima.