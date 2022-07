Häid soovitusi, kuidas hekk kauniks pügada

Hea uudis on see, et hekke saab 2-3 korda aastas pügada — nii et pole muud, kui vali välja ideed ja katseta neid julgelt. Isegi kui midagi ei õnnestu, saad 2-3 kuu jooksul uuesti heki ilmet muuta.

Tutvu oma taimedega

Esimene töö, mida peaksid tegema enne hekkide pügamise juurde asumist, on tutvumine oma taimedega. Õnnetu on aednik, kellelt küsides: „Mis taimega on tegu?“ saab vastuseks õlgade kehituse ja lause: „Kui ma maja ostsin, siis oli see juba siin …“. Pead täpselt teadma, mis taimeliigiga on tegu ja veelgi parem kui tead ka sordi eripärasid. Kui lihtsalt öelda, et siin on elupuu ja teine elupuu on seal ja seal on veel üks, pole see korralikuks aiahoolduseks piisav. Tutvu oma taimedega, otsi infot internetist ja kirjuta üles mis ja kus kasvab. Kui tunned iga oma taime vastu huvi, saad teada kui palju kordi tohib seda lõigata, kui suureks see kasvab, kui palju ruumi see kasvamiseks vajab ning mis sellele taimele meeldib ja ei meeldi. Kõik see on kasulik aedade ja hekkide hooldamisel.

Sobivad aiahooldustööriistad

Kvaliteetse töö jaoks on vaja ka professionaalseid ja usaldusväärseid tööriistu. Siin on mõned olulised asjad, mida nende ostmisel kaaluda:

Hekikäärid on aias olulised tööriistad. Pikad käepidemed ja pikad terad on spetsiaalsed hekilõikurite osad.

Pügamiskäärid — need on väikesed tööriistad, millel on lühike, kuid lai poolkuukujuline tera. Nad mahuvad taskusse ja on mõeldud üksikute harude lõikamiseks. Neil võivad olla ka pikemad käepidemed paksemate harude lõikamiseks.

Hekilõikur on elektri või bensiini abil töötav masin, mis on mõeldud hekkide lõikamiseks ja nendele vajaliku kuju andmiseks. See on oluline tööriist heki hooldamisel. Kõrged hekid vajavad pika varrega spetsiaalseid lõikureid.