Remondilaen - kas see tasub end praeguste hinnatõusude taustal ära?

On ka laenuandjaid, kes annavad laenu lausa uue kinnisvara või maatüki ostmiseks. Laenu on võimalik võtta kuni viieks aastaks, kuigi remondile kulub vaid paar kuud. Muidugi saab laenu võtta ka lühemaks ajaks. Remondilaen on enamasti mõeldud millegi uuendamiseks, seega saab selle abil ka äsja ostetud korterit sisustada.

Mõned laenuandjad ei võimalda laene ennetähtaegselt tasuda või kui see võimalus on olemas, siis on summad suuremad. Põhjus on lihtne: mida kiiremini laen ära maksta, seda vähem teenib laenuandja intressi pealt sissetulekut. Ühe võimalusena laenu ennetähtaegseks tagastamiseks on teha panka kirjalik sooviavaldus, millel märgitakse tagastatav summa ja kuupäev. Seejärel esitab pank lõpliku summa, mis on veel tasuda jäänud. Siis tuleb maksta lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu, mis on 0,5% tagastatavast summast, kui leping kehtib veel ühe aasta, ning 1%, kui leping kehtib veel rohkem kui aasta. Mõnikord saab laenu ennetähtaegselt tagastada ka tasuta.